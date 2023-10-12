12 октября, 17:15
Палестино-израильский конфликт

Глава МИД Австрии призвал остановить рост эскалации на границе Израиля и Ливана

По словам Александера Шалленберга, он "обеспокоен тем, что другие стороны воспользуются моментом, чтобы подлить масла в огонь"

ВЕНА, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг считает необходимым предотвращение роста эскалации на фоне вооруженных столкновений на ливано-израильской границе.

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"В связи с ростом напряженности в Южном Ливане и активным присутствием наших войск в [составе] Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) я позвонил своему [ливанскому] коллеге Абдалле Бу Хабибу, чтобы проанализировать ситуацию. Я глубоко обеспокоен тем, что другие стороны воспользуются моментом, чтобы подлить масла в огонь. Мы не можем позволить себе региональную эскалацию", - написал глава австрийской дипломатии на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Последний конфликт в Южном Ливане произошел летом 2006 года между бойцами шиитской милиции "Хезболлах" и израильской армией. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за которым следят миротворцы из состава ВСООНЛ. За последние несколько дней в "Хезболлах" заявили о поражении ряда целей на израильской территории. 

Теги:
АвстрияЛиванПалестино-израильский конфликтИзраильШалленберг, Александер
© Информационное агентство ТАСС
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