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Палестино-израильский конфликт

Блинкен: эмиссар США по освобождению заложников поможет властям Израиля "на земле"

По словам госсекретаря США, Соединенные Штаты "делают все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно работая с израильскими партнерами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель специального представителя США по делам освобождения заложников Стивен Гиллен прибыл в Израиль для оказания содействия властям этой страны после вылазок боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

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"Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно работая с израильскими партнерами. Я привез с собой в Израиль заместителя нашего специального представителя по делам освобождения заложников Стива Гиллена, который <...> останется здесь, "на земле", чтобы поддержать усилия по освобождению близких", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства. 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликтИзраильБлинкен, Энтони
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