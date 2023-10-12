Блинкен: эмиссар США по освобождению заложников поможет властям Израиля "на земле"

По словам госсекретаря США, Соединенные Штаты "делают все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно работая с израильскими партнерами"

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Заместитель специального представителя США по делам освобождения заложников Стивен Гиллен прибыл в Израиль для оказания содействия властям этой страны после вылазок боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Тель-Авиве госсекретарь США Энтони Блинкен, находящийся с визитом в Израиле.

"Мы делаем все возможное, чтобы добиться освобождения заложников, тесно работая с израильскими партнерами. Я привез с собой в Израиль заместителя нашего специального представителя по делам освобождения заложников Стива Гиллена, который <...> останется здесь, "на земле", чтобы поддержать усилия по освобождению близких", - заявил глава американского внешнеполитического ведомства.