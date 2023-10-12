СМИ: Иран имеет доступ к разблокированным активам в Катаре

Их размер составляет $6 млрд

ДУБАЙ, 12 октября. /ТАСС/. Иран по-прежнему имеет доступ к своим активам в размере $6 млрд, которые были разблокированы Соединенными Штатами в рамках сделки по обмену заключенными и переведены на специальные банковские счета в Катаре. Об этом сообщил портал Nournews, близкий, как считается, к Высшему совету по национальной безопасности Ирана.

Как отмечается в сообщении портала, "никаких изменений в вопросе доступа Ирана к валютным активам, которые находятся в катарских банках, не произошло, заключенное соглашение остается в силе.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что все принадлежащие Ирану $6 млрд, которые ранее были разблокированы, находятся в банке Катара, однако он отказался уточнить, получит ли Тегеран доступ к ним.

По данным газеты The Washington Post, первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил конгрессменам-демократам, что "американские должностные лица и правительство Катара договорились не давать Ирану доступ к счету с $6 млрд на гуманитарную помощь в свете нападения ХАМАС на Израиль". Адейемо, как следует из публикации, заверил демократов в Палате представителей Конгресса США, что эти средства "никуда в ближайшее время не денутся". Издание отмечает, что американские законодатели ранее требовали от президента США Джо Байдена не допустить использование Тегераном этих денег.

Ряд законодателей ранее подверг критике администрацию Байдена за участие в обмене заключенными между Ираном и США в сентябре. В рамках договоренностей Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Председатель Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин подтвердил, что активы в размере $5,9 млрд поступили на счета иранских банков в Катаре. По его словам, в августе средства были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро. Законодатели США утверждали, что иранская сторона якобы могла оказать финансовую поддержку палестинским группировкам.