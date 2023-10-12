Блинкен сообщил, что обсуждал в Израиле создание гуманитарных коридоров в секторе Газа

Госсекретарь США заявил, что представители израильских властей показали ему фотографии зверств, учиненных боевиками ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсуждал в Израиле, куда он прибыл в четверг, возможность создания гуманитарных коридоров для беженцев из сектора Газа.

"Мы [госсекретарь и израильские лидеры] обсудили пути обеспечения гуманитарных потребностей жителей Газы, защиты их от ущерба, в то время как Израиль проводит свои законные операции по обеспечению безопасности, чтобы обезопасить себя от терроризма и постараться сделать так, чтобы подобное никогда не повторилось. Мы также говорили о возможностях создания безопасных коридоров для гражданских лиц, которые хотят покинуть Газу или выбраться из сектора", - сказал госсекретарь на пресс-конференции в Тель-Авиве. Он подчеркнул, что продолжит обсуждать возможность создания гуманитарных коридоров в секторе Газа на переговорах в Иордании, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Египте и Катаре.

Глава внешнеполитического ведомства рассказал, что обсудил в Израиле "гуманитарную ситуацию в Газе". "Я считаю, что прежде всего важно помнить о фундаментальном вопросе, который осложняет ситуацию. [Боевики радикального палестинского движения] ХАМАС продолжают использовать гражданское население в качестве живого щита. Это не новость, это то, что они всегда делали, намеренно подвергая гражданское население опасности, чтобы попытаться защитить себя, защитить свою инфраструктуру и защитить свои вооружения. Это один из основных фактов, с которым приходится иметь дело Израилю. И гражданское население ни в коем случае не должно использоваться в качестве цели для военных операций. Они и не являются целью израильских операций", - добавил госсекретарь.

Он заявил, что представители израильских властей показали ему фотографии зверств, учиненных боевиками ХАМАС. Ранее Белый дом, по сути, был вынужден признать, что слова президента США Джо Байдена о том, что он видел фотографии обезглавленных боевиками ХАМАС израильских детей, не соответствуют действительности.