12 октября, 17:44,
обновлено 12 октября, 18:08
Палестино-израильский конфликт

Белый дом допустил обмен США с ХАМАС для освобождения американских заложников

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, США "очень серьезно относятся к своим обязательствам по возвращению американцев, удерживаемых за рубежом, к их семьям"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация США не исключает никаких вариантов по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников из числа американцев, включая переговоры и обмен. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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"Я не видел данные сообщения, так что не стал бы комментировать их, - ответил он на просьбу прокомментировать заявления, согласно которым представители ХАМАС готовы к договоренностям с США, предусматривающим возвращение заложников при освобождении заключенных американской стороной. - Но я отмечу, что в целом мы, безусловно, очень серьезно относимся к своим обязательствам по возвращению американцев, удерживаемых за рубежом, к их семьям. Мы в прошлом вступали в переговоры, чтобы добиться этого. И мы сейчас не исключаем никаких вариантов относительно данных заложников, если, конечно, их возвращение к семьям можно организовать мирным путем без дополнительного риска для их жизни. Мы бы отнеслись к этому очень, очень серьезно". 

Теги:
СШАПалестино-израильский конфликт
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