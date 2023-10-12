Белый дом допустил обмен США с ХАМАС для освобождения американских заложников

По словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джона Кирби, США "очень серьезно относятся к своим обязательствам по возвращению американцев, удерживаемых за рубежом, к их семьям"

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация США не исключает никаких вариантов по освобождению удерживаемых радикальным движением ХАМАС заложников из числа американцев, включая переговоры и обмен. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я не видел данные сообщения, так что не стал бы комментировать их, - ответил он на просьбу прокомментировать заявления, согласно которым представители ХАМАС готовы к договоренностям с США, предусматривающим возвращение заложников при освобождении заключенных американской стороной. - Но я отмечу, что в целом мы, безусловно, очень серьезно относимся к своим обязательствам по возвращению американцев, удерживаемых за рубежом, к их семьям. Мы в прошлом вступали в переговоры, чтобы добиться этого. И мы сейчас не исключаем никаких вариантов относительно данных заложников, если, конечно, их возвращение к семьям можно организовать мирным путем без дополнительного риска для их жизни. Мы бы отнеслись к этому очень, очень серьезно".