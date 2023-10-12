Глава ГУР Украины назвал "опасным человеком" генерала ФСБ РФ Беседу

Кирилл Буданов заявил, что генерал доставляет проблемы Киеву

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов в интервью изданию "Украинская правда" назвал руководителя пятой службы ФСБ РФ Сергея Беседу "опасным человеком", доставляющим проблемы Киеву.

"Есть человек, который всегда приносил проблемы Украине. Это генерал Беседа, руководитель 5-й службы ФСБ. Очень проблемный человек", - сказал Буданов, отвечая на вопрос, кто из российских генералов сейчас представляет наибольшую опасность.

24 февраля прошлого года президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи.