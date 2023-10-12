На севере Израиля прозвучали сирены воздушной тревоги

Они действовали в городе Кирьят-Шмона и населенных пунктах в этом районе

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 октября. /ТАСС/. Сигналы воздушной тревоги, предупреждающие население о возможной атаке с воздуха, прозвучали вечером в северных районах Израиля у границы с Ливаном. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Сирены прозвучали в городе Кирьят-Шмона и населенных пунктах в этом районе", - говорится в сообщении. Кирьят-Шмона расположен недалеко от ливанской границы.

Позднее армия Израиля заявила, что сирены сработали из-за ложной тревоги. "По поводу сообщений о сиренах, прозвучавших на севере Израиля: это была ложная тревога", - говорится в сообщении военных.