12 октября, 17:56,
обновлено 12 октября, 18:45
Палестино-израильский конфликт

Египет заявил, что приложит все усилия для посредничества между Израилем и палестинцами

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сообщил, что его страна "пытается достичь прекращения огня и облегчить страдания палестинцев в секторе Газа, сдержать эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС"

КАИР, 12 октября. /ТАСС/. Каир готов приложить максимальные усилия для посредничества между палестинской и израильской сторонами. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси.

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"Египет готов приложить все свои усилия для посредничества [между Израилем и палестинцами] без каких-либо условий или ограничений", - указал ас-Сиси, слова которого привел телеканал Al Hadath.

По словам президента, Египет "пытается достичь прекращения огня и облегчить страдания палестинцев в секторе Газа, сдержать эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС". По убеждению ас-Сиси, "мир не может быть достигнут без обеспечения защиты гражданского населения с обеих сторон, без отказа от политики коллективного наказания и осады [городов]".

Египетский лидер призвал стороны конфликта "придерживаться максимального уровня сдержанности, прислушаться к голосу разума и вернуться к переговорам". 

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ЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраильСиси, Абдель Фаттах, ас-
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