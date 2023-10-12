Чиновницу Киевской районной администрации арестовали по делу бывшего премьера Украины

Как отметили в прокуратуре, избранная мера пресечения является безальтернативной

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Чиновница Киевской районной администрации взята под стражу в рамках уголовного дела против экс-премьера Украины Николая Азарова, обвиняемого в государственной измене. Об этом сообщила столичная прокуратура.

"Взята под стражу чиновник столичной районной государственной администрации, которая вела Telegram-канал экс-премьер-министра [Николая Азарова]", - сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Избранная мера пресечения в виде ареста является безальтернативной, отмечает прокуратура.

Ранее офис генерального прокурора Украины сообщил о предъявлении Азарову, возглавлявшему правительство страны с 2010 по 2014 год, обвинений в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность. В частности, экс-премьера обвиняют в создании телеграм-канала, где якобы размещаются публикации пропагандистского характера, формирующие в обществе "антиукраинские настроения". Сообщалось, что администрированием каналом занимались две его помощницы. Одна из них занимает должность начальника организационного отдела в киевской районной администрации. Вторая бывшая сотрудница той же администрации в настоящее время находится на территории России.