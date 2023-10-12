12 октября, 18:10

Посол Турции в Москве сообщил, что завершит миссию в России в конце октября

Мехмет Самсар продолжит дипломатическую работу на посту гендиректора в МИД республики

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Посол Турции в Москве Мехмет Самсар сообщил ТАСС, что завершит миссию в России в конце текущего месяца и продолжит дипломатическую работу на посту генерального директора в Министерстве иностранных дел Турции.

"Отношения с Россией очень важны для нас. У нас очень разнообразные сферы сотрудничества - это экономика, торговля, сфера культуры, энергетика, - отметил посол на приеме в рамках организованного ТАСС круглого стола "Россия - Турция: роль медиа в укреплении сотрудничества". - Я завершу свою миссию в конце этого месяца, вернусь в Анкару и буду работать в министерстве иностранных дел как генеральный директор, ответственный за этот регион - Россию".

Глава турецкого диппредставительства убежден, что смог обеспечить развитие двусторонних отношений в свой срок на посту. "За период моего пребывания на посту посла у нас было девять визитов президента [Турции Реджепа Тайипа Эрдогана], - напомнил он. - Когда мы обедали с заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко, он сообщил, что они [в МИД РФ] подсчитали, что у нас было 86 контактов президентов. Это хорошее число, он сказал, [что это] указывает в каком-то роде и на мой успех".

"Я завершаю свой пятилетний срок на посту посла в Москве. Это было замечательное время. Я люблю эту страну, люблю город, людей и культуру. Я наслаждался этим временем в Москве. Я горд, что был послом Турции в России", - добавил он. 

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