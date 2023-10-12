Сийярто прибыл в Москву, где примет участие в энергетической неделе

Глава МИД Венгрии также планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком

БУДАПЕШТ, 12 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву, где примет участие в Российской энергетической неделе. Он также планирует обсудить вопросы двустороннего сотрудничества в области энергетики с вице-премьером РФ Александром Новаком.

"Прибытие в Москву. Наступают холода, энергетическая безопасность снова в центре внимания", - написал глава МИД на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он сопроводил эту публикацию фотографиями из московского аэропорта, где его встречал посол Венгрии в России Норберт Конкой.

Ранее Сийярто сообщал, что намерен встретиться в Москве с Новаком, чтобы обсудить реализацию текущих договоренностей в энергетической сфере. Он отмечал, что Венгрии "не нужны новые соглашения [с Россией] о поставках нефти и газа", у нее "есть действующие долгосрочные контракты".

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа и нефти из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Российская нефть идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций ЕС. В 2022 году в страну было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии и Словакии.