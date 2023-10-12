Союзник Эрдогана призвал выслать из Турции посла Израиля

Фатих Эрбакан также заявил о необходимости закрыть расположенные в республике военные базы США

СТАМБУЛ, 12 октября. /ТАСС/. Лидер турецкой Новой партии благоденствия Фатих Эрбакан призвал власти Турции выслать посла Израиля в Анкаре и закрыть расположенные в республике военные базы США из-за палестино-израильского конфликта.

"Посол Турции в Израиле должен быть немедленно отозван, израильской посол в Анкаре выслан, база ПВО Кюреджик и авиабаза США Инджирлик закрыты, продажа исламскими странами Америке и Израилю всех стратегических товаров, включая нефть, прекращена. Пока этого не будет сделано, можно сколько угодно осуждать США и Израиль, но никакой пользы не будет", - приводит заявление политика агентство ANKA.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в стремлении "подлить бензина в огонь" палестино-израильского конфликта в связи с направлением к Израилю двух авианосцев.

Эрбакан баллотировался на выборах президента Турции в мае, но затем объявил о выходе из президентской гонки, присоединившись к "Республиканскому альянсу" во главе с Эрдоганом. Возглавляемая Эрбаканом партия представлена в турецком парламенте.