12 октября, 18:24
Палестино-израильский конфликт

Макрон призвал Израиль беречь гражданских в секторе Газа в борьбе с ХАМАС

По словам президента Франции, "Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счет направленных действий"

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Израиль вправе принимать защитные меры после нападения ХАМАС, однако в борьбе с этой группировкой он должен избегать жертв среди гражданского населения. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в обращении к нации, которое транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

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"Мы выражаем солидарность с Израилем и народом этой страны в их законном ответе на террористические акты. Израиль вправе защищать себя, истребляя террористические группировки вроде ХАМАС за счет направленных действий, но сохраняя гражданское население, поскольку это долг демократической страны", - сказал он.

  

Теги:
ФранцияПалестино-израильский конфликтМакрон, Эмманюэль
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