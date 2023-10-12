Антитеррористическая прокуратура Франции расследует гибель французов в Израиле

Согласно данным, подтвержденным МИД республики, не менее 12 французов были убиты с начала эскалации палестино-израильского конфликта

ПАРИЖ, 12 октября. /ТАСС/. Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование в связи с гибелью граждан республики в ходе боевых действий в Израиле, начавшихся 7 октября.

"После нападения, совершенного в Израиле в субботу (7 октября - прим. ТАСС), <...> национальная антитеррористическая прокуратура начала сегодня предварительное расследование <...> в связи с действиями, которые привели к гибели французских граждан", - говорится в сообщении прокуратуры.

Согласно данным, подтвержденным министерством иностранных дел республики, не менее 12 французов были убиты с начала очередной эскалации палестино-израильского конфликта 7 октября.