Белый дом заявил, что представит запрос на помощь Украине и Израилю на будущей неделе

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер не привела никаких деталей

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Американский президент Джо Байден направит Конгрессу США запрос на оказание дополнительной крупной финансовой помощи Украине и Израилю на следующей неделе. Об этом сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Как он [Байден] сказал на прошлой, то есть на этой неделе, он представит на следующей неделе план дополнительного финансирования, которое будет запрашивать. Забегать вперед не хочу", - отметила официальный представитель американского лидера. Никаких деталей она не привела.

Вашингтонская администрация во главе с Байденом запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который закончился 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву. Кроме того, $8,5 млрд было запрошено на оказание содействия Украине и ряду других стран в сферах экономики и безопасности. Однако несколько американских законодателей от Республиканской партии, находящейся на текущем этапе в оппозиции, публично отказываются поддержать какие бы то ни было новые инициативы, предусматривающие дальнейшее предоставление Киеву крупной финансовой помощи. Кроме того, в свете резкого обострения ситуации в зоне ближневосточного конфликта некоторые республиканцы заговорили о необходимости переориентации военной помощи с Украины на Израиль.