Кирби сообщил об отсутствии у США планов проведения наземной военной операции в Израиле

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома отказался уточнить, считает ли вашингтонская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа

ВАШИНГТОН, 12 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не планирует отправлять американских военнослужащих в Израиль. Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Я ценю усилия, направленные на то, чтобы заставить меня подтвердить гипотетические предположения. Я не собираюсь этого делать. Нет никаких намерений или планов вводить американские войска на территорию Израиля. Израиль не стремится к этому", - отметил он.

Кирби также отказался уточнить, считает ли вашингтонская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа. "Я не собираюсь стоять здесь и навешивать ярлыки. Мы ведем активные переговоры с израильскими коллегами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, считают ли США нарушением прекращение Израилем поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи в сектор Газа.