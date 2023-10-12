Молдавский оппозиционер обвинил Кишинев в блокировании рейса с беженцами из Израиля

Илан Шор опубликовал видеообращение из аэропорта Бен-Гурион молдавских граждан, которые требуют от властей республики дать разрешение на приземление в Кишиневе

КИШИНЕВ, 12 октября. /ТАСС/. Лидер запрещенной в Молдавии оппозиционной партии "Шор" бизнесмен Илан Шор обвинил власти республики в блокировании организованного им чартерного рейса с беженцами из Израиля.

"Мы столкнулись с бюрократическими проволочками со стороны молдавских властей, которые не позволяют борту приземлиться в Кишиневе и вернуть наших граждан домой", - написал Шор в своем Telegram-канале. Он также опубликовал видеообращение из аэропорта Бен-Гурион молдавских граждан, которые требуют от властей республики дать разрешение на приземление в Кишиневе. На записи много женщин с маленькими детьми.

По данным правительства Молдавии, за помощью в эвакуации обратились 252 человека. Ранее Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии проинформировало, что ведет переговоры с авиакомпаниями для организации вывозных рейсов. В ведомстве сообщили, что в Израиле зарегистрировано 13 тыс. граждан Молдавии, из которых 336 смогли самостоятельно вернуться в республику регулярными авиарейсами.

В июне парламентская партия "Шор" была признана в Молдавии незаконной и находится в процессе ликвидации. Рассматривавший это дело Конституционный суд учел позицию ряда государственных учреждений, которые обвинили партию в финансовых нарушениях.