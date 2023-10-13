Yonhap: Южная Корея проведет масштабные учения "Хогук" с 16 октября по 22 ноября

На маневрах военные в том числе отработают сценарии, которые учитывают ядерную угрозу со стороны КНДР, ее ракеты и дроны, сообщает агентство

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Военные Республики Корея проведут ежегодные масштабные полевые учения "Хогук" с 16 октября по 22 ноября. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

В маневрах примут участие сухопутные войска, ВВС, военно-морские силы, а также корпус морской пехоты. Цель учений - повысить боеготовность и слаженность взаимодействия между видами войск. В ходе тренировок будут отрабатываться сценарии, которые учитывают ядерную угрозу со стороны КНДР, ее ракеты и беспилотники.

В маневрах примут участие американские военные.

Учения "Хогук" впервые состоялись в 1996 году, они проводятся во второй половине года. Во время маневров в 2022 году КНДР ответила артиллерийским обстрелом морских буферных зон на границе и запуском баллистических ракет в сторону Японского моря, указывает Yonhap.

12 октября американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Raegan прибыла в южнокорейский город Пусан. Центральное телеграфное агентство Кореи 13 октября заявило в комментарии, что "первый удар" КНДР может нанести не только по средствам расширенного сдерживания, в число которых входят авианосцы, но и по военным базам США в Республике Корея и в регионе.