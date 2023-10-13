Полиция в Австралии предупредила о запрете митингов в поддержку Палестины

Она пообещала задерживать и обыскивать участников таких акций

СИДНЕЙ, 13 октября. /ТАСС/. Полиция штата Новый Южный Уэльс предупредила о запрете митингов в поддержку Палестины, пообещав задерживать и обыскивать участников таких акций. Такое заявление сделал исполняющий обязанности комиссара полиции Дэйв Хадсон, выступая перед журналистами в Сиднее.

По его словам, полиция штата намерена к воскресенью, на которое запланировано проведение очередного пропалестинского митинга, получить специальные расширенные полномочия. "Они будут распространяться на любого человека, который посетит парк Гайд в воскресенье [15 октября] с намерением участвовать в митинге или протестовать. Такие граждане будут задержаны и подвергнуты обыску, даже если разумных оснований для таких действий [у полиции] не будет. Мы также потребуем предоставить удостоверения личности, и отказ будет считаться правонарушением", - сказал Хадсон.

И. о. комиссара также пообещал использовать в отношении протестующих "полный набор всех полномочий полиции, в том числе таких, как перекрытие улиц и блокирование районов". "Такие действия экстраординарны, но в данном случае они <…> абсолютно необходимы для обеспечения безопасности, поскольку ситуация в обществе сильно накалена", - сказал он, указав на "неспособность организаторов пропалестинских мероприятий контролировать участников".

Пропалестинские демонстрации прошли в Австралии в понедельник и вторник. Они начались после того, как австралийские власти подсветили крышу Сиднейского оперного театра и здание федерального парламента страны в Канберре в цветах флага Израиля, заявив о своей полной поддержке действий израильского правительства. Демонстранты, собравшиеся на митинги, наиболее массовые из которых прошли в Сиднее и Мельбурне, размахивали флагами Палестины, зажигали фаеры и призывали поддержать это государство.

Следующая акция в поддержку Палестины запланирована на воскресенье. Организаторы намерены провести мирный митинг в сиднейском парке Гайд, однако в полиции заявили, что не разрешают это мероприятие.