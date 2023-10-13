13 октября, 03:52
Палестино-израильский конфликт

Мадуро требует прекратить огонь и начать переговоры между Израилем и Палестиной

Президент Венесуэлы также указал на "истребление палестинского народа, массовое нарушение его права на жизнь и на самоопределение"

КАРАКАС, 13 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро потребовал прекращения огня и начала переговоров по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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"Мы еще раз подтверждаем нашу солидарность с палестинским народом и требуем прекращения огня, прекращения бомбардировок и начала переговоров на основе договоров ООН", - заявил в четверг Мадуро в прямом эфире государственного телеканала  Venezolana de Television.

Он призвал "соблюдать резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, резолюцию 1967 года, которая определяет палестинскую территорию, существование двух государств и столицу Палестины на священной земле Восточного Иерусалима".

Мадуро указал "на колоссальную несправедливость [по отношению] к палестинскому народу, истребление палестинского народа, массовое нарушение его права на жизнь и на самоопределение". 

Теги:
Мадуро, НиколасПалестинаВенесуэлаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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