13 октября, 03:50
Палестино-израильский конфликт

Полиция Нью-Дели усилит дежурство из-за опасений пропалестинских акций

Несколько дней назад в городе усилили охрану посольства Израиля и иудейских религиозных учреждений, передает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Полиция Нью-Дели в пятницу будет нести усиленное дежурство в связи с опасениями возможных пропалестинских протестов на фоне ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал NDTV.

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По его данным, присутствие полиции будет усилено на время пятничных молитв мусульманской общины города. Кроме того, несколько дней назад на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке была усилена охрана посольства Израиля в Нью-Дели и иудейских религиозных учреждений, отмечает телеканал.

Схожие меры принимаются и в других странах мира, а в некоторых вводится запрет пропалестинских акций из-за опасений беспорядков и правонарушений. Так, 12 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился не допускать проведения любых манифестаций в поддержку Палестины. 

Теги:
ИндияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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