Полиция Нью-Дели усилит дежурство из-за опасений пропалестинских акций

Несколько дней назад в городе усилили охрану посольства Израиля и иудейских религиозных учреждений, передает телеканал NDTV

НЬЮ-ДЕЛИ, 13 октября. /ТАСС/. Полиция Нью-Дели в пятницу будет нести усиленное дежурство в связи с опасениями возможных пропалестинских протестов на фоне ситуации вокруг сектора Газа. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, присутствие полиции будет усилено на время пятничных молитв мусульманской общины города. Кроме того, несколько дней назад на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке была усилена охрана посольства Израиля в Нью-Дели и иудейских религиозных учреждений, отмечает телеканал.

Схожие меры принимаются и в других странах мира, а в некоторых вводится запрет пропалестинских акций из-за опасений беспорядков и правонарушений. Так, 12 октября министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился не допускать проведения любых манифестаций в поддержку Палестины.