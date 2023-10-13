Эксперт: Израиль выпустил по Газе столько снарядов, сколько США в Афганистане за год

Бывший следователь ООН по военным преступлениям в Ливии Марк Геральско отметил, что удары ВВС Израиля приходятся по территории с большой плотностью населения

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Израиля менее чем за неделю использовали для атак объектов ХАМАС в секторе Газа столько бомб и ракет, сколько США расходовали в Афганистане за год. Об этом сообщил портал Ynet со ссылкой на нидерландского военного советника и бывшего следователя ООН по военным преступлениям в Ливии Марка Геральско.

"Менее чем за неделю Израиль израсходовал столько боеприпасов, сколько США применяли в Афганистане за год", - сказал он, отметив, что удары ВВС Израиля приходятся по территории с большой плотностью населения, в результате чего "возрастает вероятность ошибки".

Армия обороны Израиля заявила, что с 7 октября нанесла удары по более чем 3,6 тыс. целей в секторе Газа, использовав 6 тыс. боеприпасов общей массой 4 тыс. тонн. В ходе войны в Афганистане (2001-2021 годы) США в течение одного года использовали максимум 7,4 тыс. боеприпасов. Во время обстрела Ливии в 2011 году авиация НАТО применила более 7,6 тыс. бомб и ракет.