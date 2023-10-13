СМИ: США распространяют слухи об использовании боевиками ХАМАС оружия из КНДР

В статье международного обозревателя Ли Гван Сона, опубликованной ЦТАК, сказано, что Соединенные Штаты "снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании", пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке

СЕУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Утверждения о том, что боевики радикального палестинского движения ХАМАС якобы использовали вооружение производства КНДР при нападении на Израиль, лишены оснований и являются частью американской пропаганды против народной республики. Об этом говорится в статье международного обозревателя Ли Гван Сона, опубликованной Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Аналитик отметил, что США "снова прибегают к излюбленной черной пропагандистской кампании" против народной республики, пытаясь увязать Пхеньян с ситуацией на Ближнем Востоке. "Наемные СМИ администрации США и псевдоэксперты распространяют необоснованный и ложный слух о том, что "северокорейское оружие", вероятно, было использовано при атаке на Израиль", - указал он.

"Они настраивают общественное мнение на то, что КНДР применит "стратегию дипломатического шантажа", провоцируя региональную напряженность и воспользовавшись тем, что пристальное внимание США обращено на Средний Восток и Украину", - добавил Ли Гван Сон.

"Очевиден гнусный замысел США. Это не что иначе, как попытка переложить вину за кризис на Среднем Востоке, вызванный неверной гегемонистской политикой, на третью страну, тем самым избежав международной критики, направленной на империю зла", - подытожил аналитик.

Ранее радио "Свободная Азия" со ссылкой на видео выступила с утверждением, что боевики ХАМАС, предположительно, могли использовать гранатометы F-7 производства КНДР.