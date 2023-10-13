Армия обороны Израиля призвала жителей города Газа эвакуироваться

В ЦАХАЛ заявили, что "террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители"

ТАСС, 13 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

"Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты", - говорится в заявлении.

"Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители", - поясняет ЦАХАЛ свой призыв.

Пресс-служба Армии обороны Израиля добавляет, что жители смогут вернуться в дома только после соответствующего уведомления.