13 октября, 04:28,
обновлено 13 октября, 05:14
Палестино-израильский конфликт

Армия обороны Израиля призвала жителей города Газа эвакуироваться

Газа. EPA-EFE/ MOHAMMED SABER
Газа
© EPA-EFE/ MOHAMMED SABER

В ЦАХАЛ заявили, что "террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители"

ТАСС, 13 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала жителей города Газа эвакуироваться на юг сектора Газа. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

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"Армия обороны Израиля призывает всех мирных жителей города Газа эвакуироваться из их домов к югу для их же безопасности и защиты", - говорится в заявлении.

"Террористы ХАМАС укрываются в городе Газа внутри тоннелей под домами и внутри зданий, где живут невинные мирные жители", - поясняет ЦАХАЛ свой призыв.

Пресс-служба Армии обороны Израиля добавляет, что жители смогут вернуться в дома только после соответствующего уведомления. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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