В ЕС выступили против как независимости Тайваня, так и провокаций в проливе

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отметил, что объединение поддерживает урегулирование напряженности путем открытого диалога

ГОНКОНГ, 13 октября. /ТАСС/. ЕС выступает против как признания Тайваня независимым государством, так и любых провокаций в Тайваньском проливе. С таким утверждением выступил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своей статье, опубликованной в гонконгской газете South China Morning Post.

"Другим важным вопросом в области безопасности в отношениях Китая и ЕС является Тайвань", - указал Боррель. "Наша позиция ясна: никакого признания Тайваня в качестве независимого государства; нет запугиванию, принуждению и провокациям с любой стороны; нет применению силы; да двусторонним связям с Тайванем, которые не подразумевают какого-либо политического признания [острова] в качестве независимой страны; да урегулированию напряженности путем содержательного и открытого диалога", - говорится в его статье.

Боррель с 12 октября находится с визитом в Китае, он завершится 14 октября. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности примет участие в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит Борреля в КНР в этом году откладывался дважды: в апреле из-за его положительного теста на COVID-19 и летом после исчезновения из публичного поля занимавшего тогда пост главы МИД Китая Цинь Гана.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.