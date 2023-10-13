13 октября, 05:17
Палестино-израильский конфликт

Экс-премьер Израиля возмутился вопросом ведущего о мирных жителях Газы

Нафтали Беннет заявил, что не собирается "доставлять электричество или воду своим врагам"

ТАСС, 13 октября. Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет возмутился тем, что ведущий телеканала Sky News задал ему вопрос о том, что произойдет с палестинцами, которые находятся в больницах на аппаратах жизнеобеспечения и с детьми в инкубаторах после отключения электричества в Газе.

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"Вы всерьез продолжаете спрашивать меня о палестинских мирных жителях? - заявил Беннет. - Что с вами не так? Вы разве не видите? Мы воюем с нацистами. Мы по ним (мирным жителям) не целимся. Сейчас весь мир может приехать и доставить им что угодно. Если вы хотите доставить им электричество, то я не собираюсь доставлять электричество или воду своим врагам". 

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