Эксперт: кризис на Ближнем Востоке дает шанс нормализации отношений США и КНР

Старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы Цунэо Ватанабэ считает, что "Пекин не упустит нынешний шанс для налаживания диалога, даже если это будет не резкое улучшение отношений, а смягчение двусторонней напряженности"

ТОКИО, 13 октября. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Обострение ситуации в районе Израиля и сектора Газа дает шанс для нормализации отношений между США и Китаем, который может даже сыграть роль посредника в этом конфликте. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС высказал один из известных в Японии внешнеполитических комментаторов Цунэо Ватанабэ, старший научный сотрудник Фонда мира Сасакавы - ведущего в стране исследовательского и благотворительного центра.

"Нынешнее обострение ситуации на Ближнем Востоке, - сказал он, - предоставляет Китаю большие возможности для улучшения ухудшившихся в последнее время отношений с США. Тем более что Вашингтон также стремится в последнее время к налаживанию каналов диалога с Пекином. Достаточно вспомнить о недавних визитах в Китай государственного секретаря Энтони Блинкена и других американских министров. Думаю, что и Пекин не упустит нынешний шанс для налаживания диалога, даже если это будет не резкое улучшение отношений, а смягчение двусторонней напряженности".

Эксперт провел в связи с этим параллели с ситуацией накануне и после масштабных террористических актов в США 11 сентября 2001 года. "Перед этим отношения Вашингтона и Пекина были отвратительными, - сказал он, - У острова Хайнань произошло столкновение в воздухе китайского истребителя и разведывательного самолета США, его команда на время была задержана в Китае. Все могло развиваться по самому плохому сценарию, однако теракт 11 сентября дал Пекину возможность выразить солидарность с США".

После этого, отметил эксперт, ситуация в двусторонних отношениях существенно изменилась. "Нечто похожее может произойти и сейчас", - отметил он.

Обострение обстановки

"Китай, - напомнил собеседник ТАСС, - недавно выступил посредником при нормализации отношений Саудовской Аравии и Ирана. Сейчас нарастает напряженность между Израилем и Ираном, который оказывает поддержку движению ХАМАС в секторе Газа. Сложившаяся ситуация дает Китаю шанс выступить посредником и в этой ситуации, что повысит его престиж в мире".

Обстановка на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

Погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.