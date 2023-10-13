AFP: в Варшаве недовольны общением Украины с ЕС в обход Польши

По словам главы польского отделения аналитического центра ECFR Петра Бураса, Киев больше не нуждается в Варшаве для переговоров с Брюсселем, Берлином или другими европейскими столицами

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Украина больше не нуждается в посредничестве Польши для выстраивания отношений с Брюсселем и отдельными странами Евросоюза, что плохо воспринимается Варшавой. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на экспертов.

По словам главы польского отделения аналитического центра ECFR Петра Бураса, Киев больше не нуждается в Варшаве для переговоров с Брюсселем, Берлином или другими европейскими столицами. "Иногда ее участие (даже) контрпродуктивно, поскольку позиции Польши в ЕС слабы", - считает аналитик. В Варшаве плохо относятся к этим переменам, поясняет эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных штатов (GMF) Михал Барановский. "Некоторые польские чиновники воспринимают это как неудачный роман. Они видят в этом своего рода предательство со стороны Киева", - заявил он агентству.

Еврокомиссия 15 сентября приняла решение не продлевать действие эмбарго на поставки зерна и других видов сельскохозяйственной продукции с Украины. После этого Венгрия, Польша и Словакия объявили об одностороннем запрете на ввоз украинского зерна. В связи с этим Украина подала жалобу в ВТО и начала расследование против недружественных действий в торговой сфере. Для выхода из ситуации правительство Украины предложило также ввести процедуру лицензирования, предполагающую выдачу министерством экономики страны лицензий на экспорт каждой партии зерновых после согласования с Еврокомиссией и странами-импортерами.