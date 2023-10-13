В Италии изучат возможность предоставления помощи Израилю, если такой запрос поступит

Глава МИД страны Антонио Таяни выразил уверенность, что в конфликте реакция израильской стороны "будет соразмерна тому нападению, которому она подверглась"

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Итальянские власти изучат запрос о помощи со стороны Израиля, если он поступит. С таким заявлением выступил вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни, который в пятницу посетит Израиль.

"У нас ничего не просили. Когда попросят, тогда и посмотрим. Я не думаю, что Израиль хочет эскалации. Однако мы должны защищать право Израиля на существование", - сказал министр в интервью газете La Stampa. Таяни выразил уверенность, что в конфликте реакция Израиля "будет соразмерна тому нападению, которому он подвергся". "Мы должны следить за тем, чтобы не создавать разногласий между Западом и арабским миром. В этом смысле я очень рассчитываю на дипломатическую работу, которую могут проводить Саудовская Аравия, Египет, Иордания, Марокко, ОАЭ, Турция, Катар", - продолжил Таяни.

Комментируя помощь ЕС, которая предоставлялась палестинцам, он указал, что "нужно остановить средства, которые косвенно попадают в карманы террористов и ассоциаций, финансирующих антисемитские инициативы". "Необходимо установить строгий контроль, чтобы ни один евро не пошел на финансирование терроризма или помощь тем, кто ставит под сомнение право Израиля на существование", - сказал министр.

Таяни неоднократно говорил, что Рим поддерживает Израиль. Он уже побывал в Египте, где заявил, что итальянское правительство поддержит любую инициативу этой страны по урегулированию палестино-израильского конфликта.