Спикер нижней палаты парламента Японии объявил о своей отставке

Хироюки Хосода отметил, что хотел бы продолжить работу в качестве парламентского депутата от правящей партии

ТОКИО, 13 октября. /ТАСС/. Председатель ключевой нижней палаты парламента Японии Хироюки Хосода объявил об уходе в отставку с этого поста из-за состояния здоровья, но хотел бы продолжить работу в качестве парламентского депутата от правящей партии. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Токио.

"Я приношу свои извинения, но я вынужден объявить об уходе в отставку с поста председателя нижней палаты парламента", - сказал он. По словам Хосоды, сейчас он проходит лечение после того, как летом у него обнаружили признаки ишемического инсульта. Из-за проблем со здоровьем он был вынужден пропустить встречу спикеров парламента стран Группы семи в сентябре.

Вместе с тем, Хосода заявил, что на этом этапе хотел бы продолжить выполнять обязанности парламентского депутата от правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии. Как сообщает телеканал NHK, ЛДП планирует назначить новым спикером нижней палаты парламента бывшего министра финансов Фукусиро Нукагу.

Хосоде сейчас 79 лет. Он считается одним из ветеранов японской политики. В разные годы он занимал посты генерального секретаря ЛДП и генсека правительства.