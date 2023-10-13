Главы МИД Турции о ОАЭ обсудили гуманитарную ситуацию в секторе Газа

Хакан Фидан и Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор

АНКАРА, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян в телефонном разговоре обсудили события в зоне конфликта Израиля и Палестины.

"В ходе беседы обсуждалась гуманитарная ситуация в секторе Газа в рамках последних событий в Израиле и Палестине", - сообщил ТАСС источник в МИД Турции.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.