Глава МИД Германии может посетить южные районы Израиля

По данным телерадиокомпании Kan, Анналена Бербок планирует посетить районы, подвергшиеся нападению сторонников ХАМАС

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в ходе визита в Израиль может посетить южные районы еврейского государства. С таким заявлением выступила государственная телерадиокомпания Kan со ссылкой на источники.

По их данным, Бербок планирует посетить районы, подвергшиеся нападению сторонников палестинского радикального движения ХАМАС.

Германская сторона эту информацию пока не комментировала.

В четверг агентство DPA со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства проинформировало, что Бербок в знак солидарности посетит Израиль 13 октября, однако подробностей о программе министра не привело.