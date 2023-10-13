Полиция Литвы усилила охрану еврейских объектов

Община считает эту меру недостаточной

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Полиция Литвы усилила охрану еврейских общественных объектов. Однако община считает такие меры недостаточными. Об этом в эфире национального радио LRT сообщил представитель департамента полиции Рамунас Матонис.

"У всех общественных еврейских объектов будут дежурить усиленные наряды полиции. Мы внимательно также следим за электронным пространством, следим, нет ли в социальных сетях призывов к антисемитским действиям", - сказал он.

Председатель еврейской общины Литвы Фаина Куклянски считает, что о безопасности еврейского населения необходимо заботиться не по случаю, а постоянно. "Если в стране есть группа населения, которая может стать объектом насильственных действий, ее безопасность должна обеспечиваться не тогда, когда что-то произошло, а на регулярной основе, что позволит предотвратить инциденты", - сообщила она.

Кроме того, Куклянски подчеркнула, что община надеется на более активную помощь со стороны полиции в деле обеспечения безопасности евреев в Литве. "Не только несколько раз проехать мимо школы, но, может быть, поставить около полицейскую машину", - привела пример председатель.

В пятницу вильнюсская школа имени Шолома Алейхема решила проводить уроки дистанционно.