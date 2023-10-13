В ХАМАС назвали ложными сведения о призыве к эвакуации из северной части Газы

Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф призвал жителей Газы "не участвовать в этих попытках, которые являются частью информационной войны"

КАИР, 13 октября. /ТАСС/. Глава пресс-службы правительства сектора Газа Саляма Мааруф назвал ложным сообщение, согласно которому Израиль уведомил ООН о необходимости эвакуации палестинцев на юг анклава.

"Оккупационный режим (Израиль - прим. ТАСС) пытается различными способами транслировать и распространять ложные пропагандистские заявления, стремясь вызвать панику среди граждан и нанести ущерб сплоченности нашего внутреннего фронта", - написал Мааруф в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Представитель ХАМАС призвал жителей сектора Газа "не участвовать в этих попытках, которые являются частью информационной войны", и подчеркнул, что в центре анклава по-прежнему функционируют представительства международных организаций.

Последствия ударов Израиля по Газе © ТАСС/ Reuters

Как ранее сообщил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, власти Израиля проинформировали всемирную организацию о том, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток. Дюжаррик отметил, что это требование касается и "всех сотрудников ООН, а также тех, кто нашел убежище в учреждениях ООН, включая школы, медицинские центры и клиники".