В подконтрольных Киеву районах Херсонской области расширили зону вывоза семей с детьми

Согласно заявлению главы администрации Александра Прокудина, речь идет о селах Станислав, Широкая Балка и Александровка

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Администрация, которую организовал Киев в занятых районах Херсонской области, намерена расширить зону принудительного вывоза семей с детьми. Об этом сообщил глава администрации Александр Прокудин.

"Совместно с военными и правоохранительными органами приняли решение расширить список населенных пунктов для обязательной эвакуации семей с детьми. Это [села] Станислав, Широкая Балка, Александровка", - написал он в Telegram-канале.

14 сентября власти подконтрольных Киеву районов Херсонской области уже объявляли об обязательной эвакуации семьей с детьми из нескольких населенных пунктов.