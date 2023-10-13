Израиль выпустил две ракеты в направлении юга Ливана

По данным агентства Al Wataniya, над городом Эн-Накура также барражируют израильские самолеты-разведчики

БЕЙРУТ, 13 октября. /ТАСС/. Израильская система ПВО "Железный купол" выпустила две ракеты в направлении ливанского города Эн-Накура на юге страны. Об этом сообщило ливанское национальное агентство Al Wataniya.

По его данным, над Эн-Накурой также барражируют израильские самолеты-разведчики. Информации о том, почему активировался "Железный купол", агентство не приводит.

Ранее в пятницу израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщило о запуске двух ракет-перехватчиков на севере Израиля из-за подозрения, что воздушные границы еврейского государства могли быть нарушены с территории Ливана. Объект, предположительно вошедший в воздушное пространство Израиля, вернулся в соседнее государство. Армия обороны Израиля пока не давала никаких комментариев о случившемся.