В Польше опросы продемонстрировали разные варианты исхода парламентских выборов

Согласно результатам опросов, правящая партия Качиньского может как выиграть выборы в стране, так и потерять власть

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Последние опубликованные перед запланированными в Польше 15 октября парламентскими выборами опросы общественного мнения продемонстрировали разные выводы, которые не позволяют точно спрогнозировать, кто будет руководить страной в ближайшие четыре года. Правящая в республике уже восемь лет правая консервативная партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" (PiS), согласно подсчетам, наберет большинство голосов, но может потерять власть из-за объединения оппозиции.

Центр исследования общественного мнения (CBOS) провел опрос 2-11 октября с участием 1,1 тыс. человек. По его данным, PiS может получить 35% голосов. Ее главный конкурент - крупнейшее оппозиционное объединение экс-премьера и бывшего главы Европейского совета Дональда Туска "Гражданская коалиция" может рассчитывать на 22% голосов.

В парламент также могут войти партия "Левые", получившая по результатам опроса 5%, и евроскептическая партия "Конфедерация" с 6%. Центристское объединение "Третий путь" с результатом 6% может вовсе не пройти в парламент, так как, в отличие от политических партий, чей минимальный порог для попадания в Сейм составляет 5%, им, как комитету, нужно набрать 8%. Такой результат ослабляет шансы оппозиции на формирование коалиции и отстранение PiS от власти.

Другой авторитетный исследовательский центр Kantar пришел к выводу, что оппозиция может в совокупности получить 250 мандатов в Сейме - нижней палате парламента, состоящей из 460 кресел, таким образом завоевав большинство и право сформировать правительство.

Первую строчку в этом опросе, проведенном 10-12 октября с участием 1,7 тыс. человек, все же занимает партия Качиньского с результатом 31% голосов. У "Гражданской коалиции" только 26%, но "Третий путь" (12%) и "Левые" (11%) могут сформировать с командой Туска коалицию объединенной оппозиции. На 8% может рассчитывать "Конфедерация", которая является потенциальным партнером PiS по коалиции, но даже такое объединение даст им только 209 мандатов.

В Польше, согласно выводам социологов, все еще остается большая группа тех, кто до сих пор не принял окончательного решения о том, за кого проголосовать. Таких граждан в стране 17%. Как ожидается, явка на выборах будет рекордно высокой - 87% опрошенных заявили, что планируют прийти на избирательные участки.