Politico: Турции вряд ли удастся урегулировать палестино-израильский конфликт

Турецкий чиновник считает, что "Израиль, вероятно, будет избегать любых компромиссов"

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Посреднические усилия Турции по урегулированию ситуации между Израилем и Палестиной вряд ли помогут разрешить конфликт. Такое мнение привела газета Politico со ссылкой на неназванного турецкого чиновника высокого ранга и экспертов.

"Любые посреднические усилия [в рамках урегулирования палестино-израильского конфликта] в настоящий момент - невыполнимая миссия", - отметил собеседник издания. По его мнению, "Израиль, вероятно, будет избегать любых компромиссов", что может стать одной из помех на пути к мирным переговорам.

Другая проблема связана с тем, что Турция не рассматривает ХАМАС, напавший на Израиль, в качестве террористической организации, отмечает эксперт Лондонской школы экономики и политических наук Селин Наси. По ее словам, предоставление убежища лидерам палестинского движения подорвало отношения Турции и Израиля. "С тех пор, как у власти [в Турции] находится Партия справедливости и развития, Анкара сблизилась с ХАМАС <...>, что вызывало критику не только со стороны Израиля, но и США", - указывает Наси.

Хотя в последнее время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стремился усилить роль страны на Ближнем Востоке и даже провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, скорее всего, он займет жесткую позицию в отношении Израиля в рамках текущего обострения, полагает политолог из турецкого университета Кадир Хас Соли Озель. По его мнению, повлиять на ХАМАС существенным образом Турции тоже вряд ли удастся, поскольку палестинские радикалы "будут больше прислушиваться к сигналам, поступающим из Тегерана".

Ранее Эрдоган в рамках усилий по деэскалации конфликта в Газе провел телефонные разговоры с лидерами 10 государств, в том числе России - Владимиром Путиным. Также у него состоялась беседа с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Официальный представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик отметил, что власти Турции по указанию президента прилагают усилия по посредничеству в урегулировании палестино-израильского конфликта.