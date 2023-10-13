ЕС начал расследование в отношении X из-за "распространения дезинформации"

По акту о цифровых услугах ЕС за это нарушение полагаются санкции

БРЮССЕЛЬ, 13 октября. /ТАСС/. Евросоюз (ЕС) начал расследование в отношении соцсети X (ранее Twitter) с целью проверить факт "распространения дезинформации" по конфликту в Израиле. В соответствии с актом о цифровых услугах ЕС за это нарушение полагаются санкции. Об этом сообщила европейская версия издания Politico.

По данным газеты, соцсети предстоит пройти проверку с целью выяснения соответствия ее политики и действий новому европейскому законодательству. В ходе экспертизы специалисты изучат то, каким образом X обрабатывала жалобы, выявляла нелегальный контент и дезинформацию, а также какие меры принимала для ограничения их распространения.

Как пишет Politico, если по результатам проверки удастся выявить какие-либо нарушения, X будет вынуждена выплатить штраф в размере 6% от глобальных доходов компании. ЕС впервые проводит подобное расследование, уточняет издание.

В августе в ЕС вступил в силу акт о цифровых услугах. Он обязывает операторов соцсетей удалять информацию, если ее сочтет ложной сеть независимых специалистов по проверке достоверности фактов (fact-checkers), которую поддерживает ЕК.