13 октября, 15:36
Палестино-израильский конфликт

В Финляндии заявили, что кризис на Ближнем Востоке может обострить ситуацию в Европе

Ситуация в регионе резко ухудшилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля

СТОКГОЛЬМ, 13 октября. /ТАСС/. Кризис на Ближнем Востоке может обострить ситуацию в Европе. Об этом заявил президент Финляндии Саули Ниинистё, чьи слова приводит газета Helsingin Sanomat.

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"Риск того, что ситуация [на Ближнем Востоке] каким-то образом обострится, и в этом случае эскалация может произойти по всей Европе. Ведь во многих странах, почти во всех, у нас много людей родом оттуда", - приводит газета слова Ниинистё.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС считает атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения. 

Теги:
Ниинистё, СаулиПалестинаФинляндияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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