В Тернополе отправили под ночной домашний арест военных, избивших мобилизованных

Государственное бюро расследований сообщило, что их также отстранили от занимаемых должностей

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Суд в Тернополе на западе Украины отправил под ночной домашний арест двух военнослужащих, избивших мобилизованных в городском военкомате. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР).

"Тернопольский городской районный суд избрал меры пресечения в виде ночного домашнего ареста двум работникам Тернопольского объединенного городского территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомата - прим. ТАСС). Также обоих отстранили от занимаемых должностей", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

Ранее ГБР предъявило военнослужащим обвинение в пытках.

8 октября украинские пользователи соцсетей начали распространять видео, на котором люди в военной форме избивают двух человек. В комментариях к нему утверждалось, что инцидент произошел в стенах военкомата Тернополя. Аналогичный инцидент имел место 19 сентября. Тогда в Сети появилось видео, на котором сотрудники военкомата во Львовской области жестоко избивают мужчину, угрожая расправой и требуя пройти медкомиссию для мобилизации. Позднее их арестовали, однако 22 сентября суд перевел их под домашний арест.