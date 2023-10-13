Эрдоган обвинил Блинкена в подходе к Израилю, исходя из национальности, а не должности

Президент Турции также подверг критике США за сбитый в Сирии в начале октября турецкий беспилотник, назвав такие действия нарушением духа стратегического партнерства

СТАМБУЛ, 13 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена в подходе к Израилю, исходя из его национальной принадлежности, а не занимаемой должности.

"Госсекретарь США проводит переговоры с моим министром иностранных дел и говорит, что подходит к Израилю не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности. Что это за политик, что это за подход? А что вы ответите, если вам скажут, что подходят к региону как мусульмане? К вашим собеседникам следует подходить не на основе религиозной принадлежности, а человечности", - сказал Эрдоган в Стамбуле на церемонии закрытия делового форума Турция - Африка.

Он также подверг резкой критике США за сбитый в Сирии в начале октября турецкий беспилотник, назвав такие действия нарушением духа стратегического партнерства. "Разве мы с США не являемся членами блока НАТО? США сбили наш беспилотник, как такое можно совершить? Между нами есть вопрос безопасности, такие действия идут вразрез с духом стратегического партнерства", - отметил турецкий лидер.

Ранее Эрдоган крайне негативно высказался в связи с направлением США к Израилю двух авианосцев, назвав это стремлением "подлить бензина в огонь" палестино-израильского конфликта.