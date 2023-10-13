В Париже начали задерживать участников акции, требующих повышения зарплат

Первые задержания произошли на манифестации профсоюзов в Париже за улучшение условий труда

Первые задержания произошли на манифестации профсоюзов в Париже за улучшение условий труда

Радикальные манифестанты разгромили офис страхового агентства на бульваре Монпарнас, по которому пролегает маршрут движения участников акции

ПАРИЖ, 13 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали несколько человек в ходе демонстрации с требованием повышения зарплат, которая проходит в Париже. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Радикальные манифестанты разгромили офис страхового агентства на бульваре Монпарнас, по которому пролегает маршрут движения участников акции. До этого хулиганы разбили несколько рекламных щитов.

Сотрудники полиции врываются в толпу, чтобы выхватывать предполагаемых погромщиков. Манифестанты реагируют на действия полиции неодобрительными возгласами.

Сейчас по всей стране проходит около 220 манифестаций. Как ожидается, в этих акциях могут принять участие от 125 тыс. до 150 тыс. человек. Эти оценки ниже показателей последней крупной акции протеста, которую устроили в июне из-за негативной реакции на пенсионную реформу и повышения пенсионного возраста. Тогда, по оценкам властей, на улицы вышло более 280 тыс. человек, а по данным профсоюзов - около 900 тыс.

Наиболее масштабные протесты запланированы в Париже, где ожидается до 15 тыс. участников, а также в Монпелье (4,5 тыс.) и Нанте (3,5 тыс.).