В Австрии задержали двух сирийских подростков, сорвавших флаг Израиля с ратуши

Инцидент произошел в городе Линц

ВЕНА, 13 октября. /ТАСС/. Полиция города Линц, занимающего третье место по числу жителей в Австрии, задержала двух подростков сирийского происхождения по подозрению в совершении акта вандализма в отношении вывешенного на здании ратуши флага Израиля. Об этом говорится в пресс-релизе полицейского управления федеральной земли Верхняя Австрия.

"В ходе расследования полиции удалось установить личности двух человек - 14-летнего и 16-летнего подростков из Линца, совершивших преступление вечером 12 октября. В квартире 14-летнего подростка была обнаружена и изъята часть флага. Оба подозреваемых дали признательные показания, причем оба обвинили друг друга в непосредственном совершении преступления. Информация о них будет передана в прокуратуру Линца", - отметили в полиции.

Израильский флаг вывесили на здании городской ратуши Линца в среду. В четверг вечером его сорвали с флагштока. Ранее символику еврейского государства в знак солидарности вывесили над зданиями австрийского министерства по европейским и иностранным делам и ведомства федерального канцлера. 11 октября в Вене прошли массовые акции в поддержку Израиля и Палестины.