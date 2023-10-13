Президент ФРГ посетил синагогу в Берлине после угроз в адрес еврейских учреждений

Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что Германия сможет жить в мире и безопасности только тогда, когда эти условия будут обеспечены для еврейских сограждан

БЕРЛИН, 13 октября. /ТАСС/. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в свете террористических угроз в адрес еврейских учреждений, начавших поступать после обострения палестино-израильского конфликта, посетил синагогу в Берлине.

"Сегодня день страха для евреев во всем мире и здесь, в Германии", - сказал Штайнмайер после разговора с членами еврейской общины в синагоге, расположенной в берлинском районе Кройцберг. "Вот почему мое место сегодня среди вас. В этот час я стою от имени всей нашей нации, на стороне наших соотечественников, которым угрожает опасность, на стороне всех евреев Германии", - объяснил президент ФРГ.

Он подчеркнул, что Германия сможет жить в мире и безопасности только тогда, когда эти условия будут обеспечены для еврейских сограждан. В час угрозы, по словам Штайнмайера, ФРГ особенно призвана сделать это.

"Мы усиливаем защиту еврейских учреждений в Германии и привлекаем к ответственности тех, кто оправдывает террор на наших улицах", - подчеркнул президент. Борьба с ХАМАС и его подпольными организациями в Германии, обещает он, также будет усилена.

Ранее газета Tagesspiegel сообщила, что несколько еврейских школ в Берлине отменили занятия 13 октября после того, как боевики радикального палестинского движения ХАМАС призвали нападать на евреев в этот день. Ученики некоторых еврейских школ не пришли на занятия из опасения за свою безопасность. В пятницу полиция также провела спецоперацию в берлинском районе Нойкёльн, в ходе которой были задержаны три человека. Как передавало агентство DPA, там собралось порядка 150 человек, у некоторых из них были при себе палестинские флаги или символы. Сообщалось о поджигании петард и брошенных бутылках.