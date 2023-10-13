Посольство США в Кении предупредило о террористической угрозе

В числе объектов, где гражданам США следует быть осторожными, посольство называет рестораны, торговые центры и рынки, школы, полицейские участки, церкви и мечети, иные популярные среди туристов места

ПРЕТОРИЯ, 13 октября. /ТАСС/. Посольство США в Кении выпустило предупреждение, касающееся безопасности находящихся в африканской стране американских граждан, в котором призвало их проявлять повышенную осторожность в связи с угрозой террористических атак.

"Предупреждение касается районов с интенсивным движением транспорта и часто посещаемых туристами в кенийской столице Найроби и других частях Кении, - говорится в нем. - Эти места продолжают оставаться особыми целями для террористов, которые планируют совершить ожидаемые нападения".

В числе объектов, где гражданам США следует быть осторожными, посольство называет рестораны, торговые центры и рынки, школы, полицейские участки, церкви и мечети, иные популярные среди туристов места.

Посольство не раскрывает деталей информации относительно террористической угрозы, которая, по словам американских дипломатов, создалась в Кении.