13 октября, 16:26

В Риме произошли столкновения с полицией во время акции в поддержку Палестины

Сотрудники правоохранительных органов применили дымовые шашки

РИМ, 13 октября. /ТАСС/. Столкновения с применением дымовых шашек произошли между манифестантами и сотрудниками правоохранительных органов в ходе шествия в поддержку Палестины в Риме. Как уточняет радиостанция Radio-1, в акции, проходящей у римского университета "Сапиенца", принимают участие студенты.

Они изменили заранее оговоренный маршрут, тогда пришлось вмешаться полиции, которую студенты забрасывали яйцами и дымовыми шашками.

Основная манифестация "Свобода Палестине" запланирована позже на одной из площадей итальянской столицы.

Одновременно акция в поддержку Палестины и "против оккупации" проходит в Неаполе. В местах манифестаций усилены меры безопасности.

Как отмечают эксперты, в Италии исторически студенты поддерживают Палестину, причем нередко увязывая это с идеалами антифашизма. Несмотря на смену поколений, эти настроения сохраняются. При этом у власти сейчас стоит правоцентристская коалиция, основная партия которой "Братья Италии" премьера Джорджи Мелони ассоциируется в крайне левых кругах с неофашизмом. 

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