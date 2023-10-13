Киев и Кишинев организуют совместный контроль на открытом КПП "Кучурган"

Через него планируется пропускать грузовой и пассажирский железнодорожный транспорт

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Украина и Молдавия будут осуществлять совместный контроль на открытом ранее КПП "Кучурган", расположенном на границе с непризнанным Приднестровьем и через который проходит железнодорожная ветка Новосавицкая - Кучурган. Об этом сообщил украинский премьер Денис Шмыгаль.

"Украина и Молдова организуют совместный контроль на пункте пропуска для железнодорожного сообщения "Новосавицкая - Кучурган" на территории Украины", - написал Шмыгаль в Telegram-канале.

Протокол о сотрудничестве был подписан главами пограничных и таможенных служб двух стран по итогам онлайн-разговора Шмыгаля с молдавским коллегой Дорином Речаном.

Украинское издание "Вести" в четверг сообщило о возобновлении работы КПП "Кучурган" на границе с непризнанным Приднестровьем, который был закрыт с февраля 2022 года. Через него планируется пропускать грузовой и пассажирский железнодорожный транспорт.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров в Бухаресте с румынским коллегой Клаусом Йоханнисом сообщил о скором открытии зернового коридора в Румынию через территорию Молдавии. Позднее Зеленский сообщил, что в рамках подготовки зернового коридора в Молдавии в скором времени откроется новая железнодорожная ветка.

Проблема экспорта агропродукции остро встала для Украины после прекращения действия зерновой сделки. Тогда власти страны заявили о желании максимально использовать в этих целях европейскую инфраструктуру. В частности, Шмыгаль заявлял, что страна, потребляя лишь 25% собранного урожая зерна, планирует оставшиеся 75% отправлять на экспорт, используя так называемые пути солидарности от ЕС. По его словам, Киев также рассчитывает на расширение возможностей дунайских портов и создание "новых зерновых коридоров". Кроме того, украинское руководство активно работает над упрощением таможенного и фитосанитарного контроля. Так, ранее было достигнуто соглашение с Польшей о переносе фитосанитарного контроля следующей транзитом через эту страну украинской продукции в литовский порт в Клайпеде.