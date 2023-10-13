13 октября, 16:20
Военная операция на Украине

Ван И заявил, что закончить кризис на Украине можно только путем переговоров

По словам главы МИД КНР, Китай и ЕС должны совместно создать условия для политического урегулирования конфликта

ПЕКИН, 13 октября. /ТАСС/. Только мирные переговоры могут разрешить конфликт на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на встрече в Пекине с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

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"Только путем переговоров можно положить конец кризису на Украине. Китай не откажется от содействия миру и переговорам. Мы всегда будем стоять на стороне мира и диалога", - цитирует Ван И сайт внешнеполитического ведомства Китая.

По его словам, Китай и ЕС должны совместно создать условия для политического урегулирования конфликта на Украине и способствовать возвращению мира и стабильности в Европе.

12 октября Боррель прибыл с визитом в Пекин для участия в 12-м раунде китайско-европейского стратегического диалога на высоком уровне. Визит завершится 14 октября. 

Теги:
УкраинаКитайВан ИВоенная операция на Украине
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