13 октября, 15:42
Военная операция на Украине

Блинкен и Кулеба обсудили ход боевых действий на Украине

Госсекретарь США и глава украинского МИД также подняли вопрос об усилиях Запада, нацеленных на поддержку позиций Киева при возможном запуске процесса мирного урегулирования

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудили в телефонном разговоре ход боевых действий на Украине и усилия Запада, нацеленные на поддержку позиций Киева при возможном запуске процесса мирного урегулирования. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

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"Они [Блинкен и Кулеба] обсудили последнее развитие событий на поле боя и усилия, нацеленные на обеспечение международной поддержки справедливого и прочного мира [на Украине]", - говорится в письменном заявлении Миллера.

"Госсекретарь подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, а также продолжению предоставления ей поддержки, необходимой для защиты суверенитета и своих граждан", - отмечается в документе. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияКулеба, Дмитрий ИвановичБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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